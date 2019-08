Pas vernieuwde skatepark krijgt al te maken met vandalisme Koen Baten

24 augustus 2019

15u34 0 Hamme Het pas vernieuwde skatepark aan de Kaaldries in Hamme kreeg al te maken met vandalisme. Gisteren werd een bank volledig vernield aangetroffen door vandalen. Het skatepark was sinds eind juli nog maar geopend, nadat de oudere toestellen eerder dit jaar werden afgebroken wegens te onveilig. “De makers en ikzelf vinden het bijzonder jammer dat er nu al vandalisme is", zegt schepen van jeugd Lotte Peeters.

Naast het skatepark stonden drie bankjes om even te rusten voor de jongeren. Enkele vandalen besloten echter om een bankje te vernielen en de stukken in het rond te gooien. De makers van het park waren erg geschrokken en betreuren het vandalisme. Gelukkig zijn de toestellen om op te skaten zelf niet beschadigd. “Ik wil vooral oproepen om geen beschadigingen aan te richten waar zolang en hard aan gewerkt is. Dit hoort echt niet en we hopen dat het hier bij blijft", aldus de schepen.