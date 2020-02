Parket onderzoekt verdacht overlijden in Weverstraat Koen Baten

07 februari 2020

18u09 0 Hamme Het Parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden op een 64-jarige man uit Hamme. Hij werd vandaag dood aangetroffen in zijn woning. “We zijn inderdaad bezig met een verdacht overlijden op een persoon, maar meer informatie kunnen we op dit moment niet prijsgeven”, zegt Annelies Verstraeten van het parket.

Het was vanmiddag rond 12.00 uur dat de buurt opmerkte dat de hulpdiensten er aanwezig waren. Later vanmiddag kwam ook het labo en de wetsgeneesheer ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De man zelf woonde alleen in de kleine woning en er was niemand bij hem. Het parket behandelt de zaak als een verdacht overlijden. Er zal nog een toxicologisch onderzoek uitgevoerd worden door het parket.

Het parket wil op dit moment niet bevestigen of er personen aangehouden zijn in de zaak.