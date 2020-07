Parkeerverbod voor betonstort van ondergrondse parking aan creatieve campus Koen Baten

03 juli 2020

15u29 0 Hamme Op dinsdag 7 en woensdag 8 juli zal er op het Marktplein in Hamme heel wat beweging zijn van betonmixers. Een 150 betonmixers zullen er af- en aanrijden om de funderingsplaat voor de ondergrondse parking te gieten. Dit zal de volledige dag en nacht in beslag nemen. Om alles vlot te laten verlopen wordt er in sommige straten een parkeerverbod voorzien.

De werken aan de creatieve campus voor de bibliotheek, academie en ondergrondse parking vlotten snel. Volgende week komt de aannemer het beton storten voor de ondergrondse parking. Dit gebeurd in een fase. De betonmixers zullen aanrijden via de N41 en hebben twee wachtzones. De wachtzones bevinden zich ter hoogte van het Kaaiplein en tussen de rotonde en de Rijbekestraat en de parking.

Op beide locaties zal dus een parkeerverbod worden ingesteld. Ook een deel van de openbare weg tussen de rotonde en de Rijbekestraat zal worden afgesloten. Gemotoriseerd verkeer en fietsers hebben tijdens de betonstort geen toegang tot de locatie. Al het verkeer moet via de Drapstraat, Kappelestraat en zo via de Nieuwstraat. Het voetpad is wel nog toegankelijk maar de nodige voorzichtigheid is geboden. Als alles achter de rug is wordt de rijbaan opnieuw vrijgemaakt. Alle inwoners in de omgeving ontvangen nog een aparte brief met alle info.

