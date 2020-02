Paddenoverzetactie op drie locaties in Hamme Koen Baten

19 februari 2020

10u28 1 Hamme De zachte winter dit jaar zorgt voor goede temperaturen, maar zorgt er ook voor dat de jaarlijkse amfibieëntrek al op gang is gekomen. Daarom starten de acties om de padden, kikkers en salamanders te vangen al vroeger dit jaar. In Hamme zullen er op drie locaties schermen met emmers in de grond geplaatst worden om de dieren veilig te kunnen overzetten.

Het initiatief komt er van Natuurpunt Waasland kern Hamme en het lokaal bestuur. Zij organiseren dit jaar ook opnieuw samen verschillende paddenoverzetacties. De populairste routes in de gemeente zijn Lange Maat, Meerstraat en Bunt in Hamme. Daar worden schermen geplaatst om de amfibieën de oversteek te beletten. In de grond worden dan emmers geplaatst waar de dieren in terechtkomen. Elke dag zal er dan iemand komen kijken om de diertjes veilig over te brengen naar hun poel om zich voort te planten.

Voor de leerlingen van het lager onderwijs is er ook de kans om een paddenoverzetactie in de Lange Maat mee te volgen en te bezoeken. Dit kan door contact op te nemen met natuurgids François D’Hollander op het nummer 052 22 51 89 of via francois.dhollander@telenet.be