Paashaas brengt bezoekje aan woonzorgcentrum Koen Baten

13 april 2020

16u06 0 Hamme Aan het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moerzeke kwam gisterenmiddag de paashaas een bezoekje brengen aan de bewoners om hen een hart onder de riem te steken. Het woonzorgcentrum is ook getroffen door het coronavirus en dus doet elk bezoekje enorm veel deugd.

Het is Dirk Portaels die in de huid van paashaas kroop. Zijn mama verbleef in het woonzorgcentrum en overleed vorig jaar in augustus. Hij was ontzettend dankbaar voor al de goede zorgen en doet sinds dan heel wat terug voor het rusthuis. Dit keer kroop hij in de huid van paashaas en ging hij rond 15.00 uur langs om de bewoners te begroeten die van op de kamer konden meekijken.

De bewoners zwaaiden enthousiast terug en genoten van het bezoek. Afgelopen winter speelde Dirk ook al voor kerstman op de wintermarkt.