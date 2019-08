Overstromingen 1928-1929 in Moerzeke en Kastel wordt in tentoonstelling gegoten Koen Baten

28 augustus 2019

11u02 0 Hamme Tussen 1 en 3 september kan je op het gemeentehuis in het Dorp in Moerzeke gaan kijken naar een tentoonstelling over de overstromingen in het jaar 1928 en 1929. Dat jaar kampte Moerzeke en Kastel met zware overstromingen en stonden beide dorpen onder water.

Het is Hugo De Looze uit Hamme die de tentoonstelling organiseert daar. Vorig jaar deed hij ook al eens hetzelfde naar aanleiding van de Week van de Amateurkunsten, stelde hij toen enkele foto’s en voorwerpen tentoon in Jeugdhuis 't Klokhuis in Hamme.

“Het jaarmarktcomité klopte daarna bij me aan met de vraag of ik dit tijdens de kermis en de jaarmarkt in Moerzeke ook wilde organiseren", zegt De Looze. “De tentoonstelling is toegankelijk vanaf 1 september 14.00 uur en dinsdag 3 september tijdens de jaarmarkt vanaf 10.00 uur.” De tentoonstelling krijgt ook de steun van de Erfgoedcel Land van Dendermonde.