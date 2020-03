Overrompeling in doe-het-zelfzaak enkele uren voordat hij deuren sluit Koen Baten

18 maart 2020

10u21 0 Hamme De aangepaste maatregelen die de regering gisteren heeft aangekondigd hebben vanochtend voor een stormloop gezorgd bij de doe het zelf zaken. Bij Hubo in Hamme stonden de mensen vanochtend in rijen aan te schuiven. “Normaal is het vandaag echt rustig, maar op dit moment zijn alle drie onze kassa’s continue bemand", zegt uitbater Tom Waterschoot.

De drukte in de doe-het-zelf-zaak in Hamme deze ochtend was immens. De uitbater schrok enorm toen hij al het volk zag dat nog snel voor de sluiting vanmiddag langs kwam om de laatste spullen te halen. “Het is opvallend hoeveel mensen verf komen kopen om te beginnen schilderen of andere klusjes te doen", zegt Waterschoot. “Bij de opening vanochtend stond er 50 man te wachten", klinkt het.

Een tweede opvallende aankoop die vandaag erg gegeerd waren zijn de pellets en petroleum voor de kachels en de vuren. “Ook hier werd enorm veel van onze voorraad meegenomen net als vuilzakken en andere kleinigheden. Mensen die thuis zitten de komende weken willen alleszins iets te doen hebben, zoveel is duidelijk", klinkt het.