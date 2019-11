Oven vat vuur, veel rookontwikkeling in woning maar schade beperkt Koen Baten

09 november 2019

20u48 0 Hamme In de Scheldestraat in Kastel is deze avond een kleine brand ontstaan in een woning. Een oven vatte er om een nog onbekende reden vuur. De brandweer was snel ter plaatse waardoor erger voorkomen werd. Er was wel heel wat rookschade.

De brand ontstond rond 19.30 uur. De bewoners waren mogelijk iets aan het klaarmaken in de oven toen er rookontwikkeling te zien was. De hulpdiensten werden verwittigd en kwamen ter plaatse. Er was heel wat rook in de woning, maar verder bleef de schade beperkt. De oven werd naar buiten gebracht door de brandweer.

Het pand werd grondig verlucht door de hulpdiensten. Er vielen geen gewonden. De straat was wel even niet bereikbaar voor het verkeer.