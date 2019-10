Oude ambulance Dienst 112 in Hamme na 11570 interventies vervangen door gloednieuw voertuig Koen Baten

02 oktober 2019

09u43 9 Hamme De dienst 112 in Hamme beschikt vanaf nu over een gloednieuwe ziekenwagen waarmee ze dringende medische hulpverlening kunnen uitvoeren in opdracht van de noodcentrale 112. Hamme is een van de weinige gemeenten waar nog een eigen ambulancedienst is, maar de nood voor een nieuw voertuig was groot. “Een jaar lang hebben we hier al naar uitgekeken", zegt burgemeester Herman Vijt.

Het voertuig werd in het bijzijn van de ambulanciers en een delegatie van het schepencollege bijgewoond en met veel trots voorgesteld. Al in 2018 was de aanvraag voor de nieuwe ambulance gedaan en sinds november vorig jaar was het toestel opgeleverd, maar door enkele onvoorziene omstandigheden duurde het nog een jaar tot de nieuwe ambulance in Hamme bolde.

“Na 13 jaar en 246 937 kilometer gereden te hebben heeft de ambulance enkele weken geleden letterlijk de geest gegeven. Hij was toen al langer in dienst dan oorspronkelijk eerst de bedoeling was", zegt burgemeester Herman Vijt. “Sindsdien rijden we met een vervangtoestel rond, maar binnen enkele dagen, als hij gekeurd is, zal onze dienst gebruik kunnen maken van het splinternieuwe voertuig met alles op en aan", klinkt het. Voor de nieuwe ambulance werd er 135.530 euro betaald met dank aan EVA VZW die samen met de gemeente mee instond voor de financiering van de ambulance.

Op dit moment zit de dienst in Hamme al aan 753 ritten. Verwacht wordt dat er tegen het einde van het jaar zeker 1.000 ritten gehaald zullen worden. “De ambulancedienst is zeer belangrijk voor ons en we willen deze ook in eigen beheer houden. Wij investeren hier in en zullen dit blijven doen om een goede dienstverlening te kunnen krijgen", aldus Vijt. De nieuwe ambulance zal op stal gezet worden aan de brandweerkazerne in Hamme, vanwaar hij meteen snel kan uitrukken als het nodig is.