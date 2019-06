Oude academie gaat dit najaar tegen de vlakte en maakt plaats voor moderne nieuwbouw Koen Baten

24 juni 2019

12u02 1 Hamme De academie op het marktplein in Hamme heeft er zijn laatste opendeurdag in de oude gebouwen opzitten. In het najaar van 2019 wordt het gebouw plat gegooid en komt er een volledige nieuwbouw op. De vernieuwing kadert in de heraanleg van het marktplein en zorgt voor een veel modernere look. Alle klassen en groepen zullen er opnieuw samen kunnen zitten. “Intussen blijft de academie wel gewoon open, maar we verhuizen wel naar de Hooirt”, zegt directeur Wim Smet.

De laatste opendeurdag stond in het teken van het afscheid van de oude academie. De kunstenaars van beeldende kunst kregen carte blanche om werken te maken over het oude gebouw en de herinneringen er aan. Deze werden dan tentoongesteld. Ook de buitenmuren werden een laatste keer onder handen genomen. “Het is een afscheid, maar geen in mineur”, zegt directeur Wim Smet. “We kijken nu al uit naar het prachtige nieuwe gebouw dat hier komt te staan", klinkt het.

De oppervlakte van het gebouw zal ongeveer hetzelfde blijven, maar het uitzicht zal grondig veranderen. Vooraan de academie komt er een prachtige glaskoepel met een fietsenstalling onder. Langs de andere kant zal het gebouw tot tegen de kapel gebouwd worden. “Wij kijken enorm uit naar het nieuwe gebouw. Als we de maquette zien, ziet het er geweldig uit. Onze academie zal prachtig in het straatbeeld geïntegreerd worden”, aldus Smet.

Iedereen op zelfde locatie

In de nieuwe academie zal ook plaats zijn om alle klassen samen te brengen. “Nu zitten we op acht verschillende locaties verspreid in Hamme. In het nieuwe gebouw zullen we iedereen terug samen kunnen brengen, wat volgens mij ook de werking van onze academie ten goede zal komen”, klinkt het. Tijdens de verbouwingen blijft de academie echter niet stil liggen. “Op dit moment zijn we de verhuis naar de Hooirt aan het voorbereiden. Daar hebben we twee lokalen ter beschikking gekregen van de gemeente. Daar werken we de komende jaren gewoon verder”, aldus de directeur. Tegen half september, de start van het nieuwe jaar, hoopt de academie volledig geïnstalleerd te zijn in de tijdelijke lokalen.

Wanneer het project van de nieuwe academie zal afgerond zijn, is nog niet duidelijk. Directeur Smet hoopt alvast opnieuw plaats te nemen in de academie in 2022. “Ik denk dat dat een mooi vooruitzicht is. Wij zijn hoe dan ook enorm blij dat de gemeente investeert in het nieuwe gebouw en kijken er al naar uit om onze intrek te nemen", besluit hij.