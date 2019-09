Ossenkermis verwelkomt Laura Lynn tijdens 28ste editie feestweekend Koen Baten

18 september 2019

De Ardoystraat in Hamme maakt zich op voor de 28ste editie van de Ossenkermis, die vrijdag en zaterdag plaatsvindt. Voor de vijfde maal zal er ook een schlagerfeest georganiseerd worden met toppers zoals Laura Lynn en Steve Tielens. "Al jaren is het onze bedoeling om met dit feest de samenhorigheid in de buurt te bevorderen", aldus het organiserend comité.

Het feestweekend start vrijdagavond met het traditionele kippenfestijn. Zaterdagnamiddag vanaf 15 uur gaan de feestelijkheden gewoon verder. “We beginnen met een kinderfestival voor de allerkleinsten”, klinkt het. “Vorig jaar was dit zo een succes dat we dit opnieuw willen doen.” Er zijn tal van workshops, leuke attracties en optredens. De ouders kunnen ondertussen genieten van een tas koffie met een stuk taart. Het hele weekend zullen er vijftig vrijwilligers de handen uit de mouwen steken.

‘s Avonds barst het feest dan echt los met het ‘Ossenschlagerfest’ in de loods. Hiervoor kan de organisatie rekenen op toppers zoals Laura Lynn en Steve Tielens. Ook de Alpenzusjes, die Tirolermuziek brengen, zullen aanwezig zijn. “Na onze schlageravond is er natuurlijk nog onze afsluitende party met dj’s tot in de vroege uurtjes”, klinkt het. De toegang voor het feest is gratis, en ook de zon zal zeker van de partij zijn.