Opvang in Hamse basisscholen blijft voorzien tijdens paasvakantie Koen Baten

01 april 2020

14u45 0 Hamme Het lokaal bestuur in Hamme en de gemeentelijke veiligheidscel hebben beslist om tijdens de paasvakantie de opvang in de Hamse basisscholen te blijven garanderen. Dit wil zeggen dat ouders hun kinderen nog steeds opgevangen kunnen worden.

Het gaat dan vooral om de kinderen van ouders die op dit moment een job in een cruciale sector uitvoeren zoals de zorg, voedingsnijverheid, enzovoort. Ook kinderen en jongeren in medische of sociaal kwetsbare situaties worden opgevangen. Voor het bestuur blijft het belangrijk om het bestaande contact niet te onderbreken de komende weken. De leerlingen blijven dus allemaal welkom op school met de vertrouwde leerkrachten.

Wie een vraag heeft kan terecht op het nummer 0472 72 00 58. De gemeente wil ook de leerkrachten en directeis bedanken die hun steentje op deze manier blijven bijdragen.