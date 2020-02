Optreden voor Kom Op Tegen Kanker in Jan Tervaert Koen Baten

11 februari 2020

15u55 3 Hamme Op 18 maart zal er in het cultureel centrum Jan Tervaert voor de derde keer op rij een optreden gehouden worden voor het goede doel. Initiatiefneemster Ginette Barie geeft de opbrengst aan wetenschappelijk onderzoek voor ‘Kom Op Tegen Kanker.

Het is al de derde editie van ‘Beat cancer with music’. De editie van 2020 kan rekenen op drie toptalenten die bekend zijn in heel Vlaanderen. Niemand minder dan Coco Junior, Sandrine en Jim Cole zullen optreden. “Zij staan samen met hun band garant voor een stomend optreden die bij elke muziekliefhebber in de smaak zal vallen."

Het concert gaat door op woensdag 18 maart om 20.00 uur in Jan Tervaert. Kaarten zijn daar ter plaatse verkrijgbaar voor 20 euro. Je kan ook als VIP gaan en dan betaal je 40 euro. Via de website van Jan Tervaert kan je ook al je tickets bestellen.