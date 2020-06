Oppositiepartij Open VLD vindt dat bestuur te weinig maatregelen neemt voor bewoners en handelaars en doet zelf enkele voorstellen Koen Baten

03 juni 2020

10u30 0 Hamme Oppositiepartij Open VLD vindt dat het gemeentebestuur in Hamme te weinig maatregelen neemt omtrent de coronacrisis om hun bewoners en zelfstandigen te ondersteunen. “De houding van het bestuur is veel te laks en ze leveren weinig inspanningen om deze crisis het hoofd te bieden", klinkt het.

“In heel wat gemeenten zijn er tal van maatregelen getroffen om de economische gevolgen op te vangen, maar hier in de gemeente wordt er op dit moment weinig gedaan volgens ons", zegt Frank Van Erum (Open VLD). De partij doet daarom zelf wat voorstellen. “Wij hopen dat ze alle gemeentebelastingen schrappen voor gezinnen en zelfstandigen", klinkt het.

Ook hopen ze dat de terrassen vergroot kunnen worden om zo de daling voor de horeca verder te beperken. “De gemeente kan beter laat dan nooit misschien ook voorzien in affiches, vloerstickers en plexiglazen voor de winkels. Daarnaast een waardebon van 25 euro geven per bewoner voor de lokale horeca is ook een mooie investering", zegt Van Erum.

Voor de verenigingen hoopt de partij dat de retributie kan geschrapt worden. Daarnaast stelt de partij ook voor dat er heel wat meer ondersteuning wordt voorzien voor het onderwijs en de bevolking. Ook een stijging van de lonen voor iedereen die werkt in de woonzorgcentra is geen overbodige luxe volgens de partij. “Onder meer de volledige sluiting van het zwembad was volgens ons te voorbarig omdat het niet bewezen is dat het virus zich zo kan verspreiden", klinkt het. “Wij hopen dat ze onze punten ter harte nemen.”