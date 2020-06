Opnieuw stroompanne in Hamme nadat alweer elektriciteitskabel geraakt wordt Koen Baten

03 juni 2020

09u55 4 Hamme In Hamme is er opnieuw een stroompanne nadat bij werken in de Biezestraat een elektriciteitskabel werd geraakt. Half mei werden ook al eens 1.500 gezinnen getroffen door een stroompanne omdat er bij dezelfde werken ook al een kabel geraakt werd.

De stroompanne is ontstaan rond 9.15 uur vanochtend. Bij de werken werd een kabel geraakt waardoor ongeveer 1.500 gezinnen zonder stroom zitten. Het is al de tweede keer op een maand tijd dat er een stroompanne is.

De getroffen straten zijn de Achille Van Sassenbroucklaan, Biezestraat, Broekstraat, Bunt, Buntstraat, Calvarieberg, Cesar de Golspark, Drapstraat, Driegoten, Driegotenkouter, Jules de Brouwerpark, Mandemakerstraat, Maurits Tilleylaan, Noordstraat, Noubroekstraat, Polderstraat, Roodkruisstraat, Spinnerstraat, Vital Keullerlaan en Wagenheide.

Fluvius is op dit moment ter plaatse aanwezig om de problemen op te lossen. Verwacht wordt dat alles deze ochtend nog in orde is.