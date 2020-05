Opnieuw pluimvee gestolen in recreatiegebied Moerzeke Koen Baten

23 mei 2020

11u26 0 Hamme Afgelopen week werden er in het recreatiegebied in Moerzeke opnieuw twee feiten van diefstal gemeld. Het aantal diefstallen loopt intussen al op naar tien feiten. De dader is op dit moment nog altijd niet gekend.

De eerste melding werd gemaakt in de nacht van zondag 17 mei op maandag 18 mei. Op een perceel in de Boeykensstreek werden er 15 kippen gestolen. De betrokkenen van wie de grond is kregen eerder al kippendieven op bezoek.

Een dag later, tijdens de nacht van 18 op 19 mei werd er geprobeerd in te breken in een caravan op de visput aan de Grootbroekstraat. De caravan werd er open geforceerd. Volgens de eigenaars stond er niets echt waardevol in de caravan, waardoor de kans klein is dat er iets werd gestolen. De politie vraagt nog steeds om heel alert te zijn in het gebied naar verdachte personen en of voertuigen. Ze vragen om meteen 101 te bellen wanneer er iets verdacht te zien is.