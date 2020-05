Opnieuw inbraak in Moerzeke: dader dit keer aan de haal met vissersmateriaal Koen Baten

17 mei 2020

16u24 0 Hamme In Moerzeke werd er opnieuw een diefstal vastgesteld in een chalet. Dit keer gebeurde het in ‘s Herenstreek. De feiten werden vermoedelijk gepleegd tussen 10 mei en 16 mei. Er werden geen dieren gestolen dit keer, maar wel vissersmateriaal.

De eigenaar van de chalet in Moerzeke kwam de laatste keer op zijn domein op 10 mei. Zaterdagnamiddag omstreeks 15.15 uur komt de man opnieuw terug naar zijn chalet en merkt hij dat de voordeur geforceerd is. De poortjes zijn wel allemaal nog dicht. Er werd geen enkel werktuig gevonden waarmee de deur kon opengebroken worden, waardoor de politie er van uit gaat dat er bruut geweld is gebruikt. Op het terrein zelf werden geen sporen aangetroffen.

De chalet ligt aan een visput die volledig omheind is en in het recreatiegebied in Moerzeke ligt. Er is geen zichtbaarheid vanop de openbare weg en geen camerabewaking. Er zijn drie vismolens gestolen, een karperhengel en kaarsen en lucifers.

De laatste weken wordt het gebied in Moerzeke al meermaals getroffen door diefstallen en inbraken. Eerder werden er ook al verschillende dieren gestolen. Of het om dezelfde dader gaat is niet duidelijk.