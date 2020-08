Opnieuw hond overleden door vergiftiging in Hamme, politie vraagt alertheid Koen Baten

20 augustus 2020

09u45 0 Hamme In Moerzeke is de afgelopen week opnieuw een hond overleden na het eten van een vergiftigde gehaktbal. Het dier werd nog ter plaatse geholpen en er werd geprobeerd om hem te reanimeren, maar hulp kon niet meer baten. De afgelopen weken werden al verschillende meldingen gedaan van vergiftigde honden. De politie vraagt om waakzaam te zijn en alles te melden bij hun.

Er heerst al een tijdje angst onder de hondenbaasjes in Hamme en omgeving. Er werden al verschillende vergiftigde gehaktballen gevonden en ook al twee honden lieten het leven door vergiftiging. De politie van Hamme/Waasmunster vraagt nu om alert te zijn en mogelijke verdachte zaken te melden bij de politie. “We vragen ook om het voedsel niet aan te raken en onmiddellijk uw dierenarts te bellen bij verschijnselen van vergiftiging", klinkt het.

De politie raadt ook aan om honden niet te laten zwemmen in het water of plassen en waterlopen. Hier kunnen tijdens de zomermaanden ook blauwalgen in aanwezig zijn en deze kunnen dodelijk zijn voor het dier. Tot slot raden ze ook aan om de hond aan de leiband te laten volgen.

Eerder deze week werd er ook een gehaktbal gevonden op het fietspad in Driegoten. Deze werd onderzocht door de politie, maar bleek onschuldig te zijn en bevatte geen vergif.

Wie concrete info heeft over mogelijke vergiftigingen en poging tot vergiftiging neemt contact op met de diensten van de politie.