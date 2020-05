Opmerkelijke stofhoos gefilmd in Hamme Koen Baten

18 mei 2020

14u30 0 Hamme In Sint-Anna, een deelgemeente van Hamme op de grens met Waasmunster werd er gisteren een opmerkelijke stofhoos gefilmd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het was Stefaan Kuppens die de stofhoos kon vastleggen. De hoos is ontstaan in een weide en bleef een hele tijd hangen. Hij stuurde het filmpje door naar de Facebookpagina van Het Hams weer. Zij plaatsten het opvallende tafereel op sociale media.

Een stofhoos ontstaat soms op een warme dag met amper wind, zoals gisteren het geval was. Ze ontstaan boven een sterk verhit oppervlak van steen of zand. Door contact tussen de stijgende warme lucht van het oppervlak en koelere lucht hogerop, kan vervolgens een roterende beweging ontstaan. Ze verschillen echter sterk van tornado’s en windhozen omdat die samenhangen met hevige buien.