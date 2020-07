Opluchting en blije gezichten bij opening openluchtzwembad: “Maanden naar uitgekeken” Koen Baten

18 juli 2020

11u57 0 Hamme Alleen maar blije gezichten en opluchting zaterdag aan het openluchtzwembad in Hamme. Met enkele maanden vertraging door de coronacrisis besloot de gemeente het zwembad toch nog te openen dit jaar, zij het onder strike voorwaarden en reservering. Een grote stormloop was het niet, maar de zwemmers die kwamen opdagen waren overgelukkig dat ze een duik in het water konden nemen. “We zijn zo blij dat jullie alsnog open zijn gegaan", klinkt het aan de kassa.



De deuren gingen zaterdagochtend om 10.00 uur open. Iets voor het openingsuur stond er al een wachtrij van een tiental personen die zich niet meer konden inhouden en heel graag hun baantjes wilden trekken. De gemeente en het zwembad hebben heel wat maatregelen genomen om nog te kunnen openen dit seizoen. “We zijn heel blij dat we de beslissing genomen hebben om het zwembad toch nog te openen", zegt schepen van Sport Luk De Mey. “We hebben er hard aan gewerkt en hebben zelf enkele vervangingen gedaan om er toch nog een geslaagd seizoen van te maken."

Een grote stormloop kwam er gelukkig niet aan het zwembad, al waren er toch een pak reservaties gemaakt. “Iedereen mag komen zwemmen in blokken van twee uur, en we merken toch dat er voor elk blok 30 van de 57 zwemmers al online hebben gereserveerd", klinkt het. “We zijn zeker blij met deze reactie en ook iedereen die hier toekomt, is dolgelukkig.”

Lieven Callebaut en Manuela Rinaldi en hun kindjes Anna en Lisa kwamen meteen tijdens het vroegste uur zwemmen. “Wij zijn al jaren trouwe fan van het openluchtzwembad en vinden het geweldig dat het nu open kan", vertelt Lieven. “Toen we hoorden dat het zwembad toch nog twee maanden open mocht hebben we direct gereserveerd. Voor de kindjes is dit ook super dat zij weer kunnen komen zwemmen maar ook voor ons. Wij zijn alvast superblij en zullen hier nog wel een paar keer komen”, klinkt het.

In het begin van de coronacrisis mocht het zwembad absoluut niet open gaan en werd dit ook direct meegedeeld door de gemeente. Toen de maatregelen versoepeld werden, besloten ze om toch nog hun uiterste best te doen om open te kunnen gaan. “Ik wil hier ook de werkmannen van onze gemeente op het Zwaarveld bedanken. Zij hebben steentje per steentje gekuist om alles klaar te krijgen. Ook alle medewerkers hebben enorm goed werk geleverd en verdienen een woord van dank", zegt De Mey.

Om de inwoners van Hamme toch nog voldoende zwempret te geven, is het zwembad ook langer open dan normaal. “We blijven open tot 20 september dit jaar. Tot die tijd is dus iedereen welkom om te zwemmen, zij het mits reservatie op de website van de gemeente. Het doet ons alleszins veel deugd om te zien hoe blij iedereen is dat ze weer het water in kunnen", besluit de schepen.