Ophef over hergebruik van mondmaskers tijdens bezoek in woonzorgcentrum: “Na UV-behandeling zijn maskers volledig ontsmet en terug bruikbaar" Koen Baten

29 juli 2020

12u36 3 Moerzeke Op sociale media is de laatste dagen heel wat heisa ontstaan rond het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moerzeke. Verschillende bezoekers kunnen maar weinig begrip opbrengen voor de werking daar. Het woonzorgcentrum hergebruikt de mondmaskers wanneer er bezoek is. Vuile mondmaskers met fond de teint op worden wel weggegooid, maar voor velen is het hergebruik ongehoord. “Nochtans heeft de inspectie deze methode nog goedgekeurd in april", zegt directeur Dirk Poppe.

De bal is al een hele tijd aan het rollen via sociale media. Bezoekers van het woonzorgcentrum moeten een masker dragen van de instelling wanneer ze iemand bezoeken. Dit uit voorzorg zodat er geen maskers waar het virus mogelijk op zit binnen gedragen worden. De maskers krijgen na het bezoek een UV-behandeling dat alles grondig ontsmet en worden daarna hergebruikt. “Ik was enorm verbaasd toen ik te horen kreeg dat deze gewoon werden hergebruikt", vertelt een bezoeker. “Dit strookt volgens mij met geen enkel advies en heeft ook niets te maken met een mogelijks tekort aan mondmaskers. Dit lijkt mij eerder economische redenen te hebben”, aldus de man.

Volgens de bezoeker is dit niet het enige probleem in het rusthuis. Vorige week stelde de man vast dat zijn vader gewoon een mondmasker droeg gemaakt van keukenrol. “Ik vind persoonlijk niet dat dit soort praktijken kunnen in een woonzorgcentrum", aldus de man.

Dirk Poppe, directeur zorg en welzijn van het woonzorgcentrum, geeft toe dat de mondmaskers hergebruikt worden en dat sommige bewoners een mondmasker van keukenrol dragen. “Het gaat hier wel om zes lagen keukenrol waarin ook een koffiefilter zit", aldus Poppe. “Deze maskers zijn ook niet gangbaar en worden maar heel af en toe gedragen, maar zijn zeker wel voldoende veilig. We zullen hier wel meteen mee stoppen om verdere vragen te vermijden", klinkt het.

Make-up op het mondmasker

Ook het hergebruik van de maskers is volgens de directie compleet veilig. “We werken zo al van in het begin van de crisis. We gebruiken liever onze eigen maskers om besmetting te voorkomen. We hebben al eens een uitbraak van het virus hier gehad, en dat willen we ten allen tijde opnieuw vermijden”, klinkt het. “Iemand die zijn eigen mondmasker aan heeft en het is geen nieuw masker, kan het virus er op mee dragen en zo opnieuw naar binnen brengen", aldus Poppe.

De reiniging van de maskers gebeurt via een UV-kast. “Deze kast reinigt en ontsmet voor de volle honderd procent. Het verwijderd alle schimmels en bacteriën, waardoor het perfect veilig is om de maskers te hergebruiken na deze behandeling", aldus Poppe. “Maskers met make-up erop worden altijd weggegooid, al kan het zijn dat er soms eens eentje ontsnapt aan onze aandacht", geeft de directie toe. “Wie toch een eigen masker mee brengt dat nog gesloten zit in een verpakking mag dit gerust aantrekken van ons."

De directie heeft ook begrip voor de vragen die de mensen stellen, maar staat open voor elke vraag. “Ze mogen hier altijd mee langs komen bij ons en wij zullen hun met veel plezier helpen. De methode is honderd procent veilig, en werd in april door de inspectie nog goedgekeurd en zelf aangemoedigd, ik hoop dat we hiermee wat duidelijkheid kunnen scheppen", besluit Poppe.