Openluchtzwembad opent 18 juli, maximum honderd bezoekers tegelijkertijd op domein Koen Baten

17 juni 2020

13u00 0 Hamme Het openluchtzwembad aan de Sportpleinstraat in Hamme opent zoals eerder verwacht toch nog zijn deuren dit jaar. Op dit moment worden alle voorbereidingen genomen, en op 18 juli zal het zwembad voor het eerst open gaan. Er kunnen wel slechts 100 bezoekers tegelijk binnen.

Het nieuws was al aangekondigd maar is nu ook officieel, er zal nog gezwommen kunnen worden in Hamme dit jaar. Om de capaciteit te beperken zullen er wel maatregelen genomen worden. Je zal enkel online kunnen reserveren als je wil komen zwemmen en dit telkens voor 1.45 uur maximum, met omkleden inbegrepen.

Daarnaast zal er in tijdsblokken gewerkt worden tot 100 personen. Als het blok gepasseerd is wordt er een kwartier uitgetrokken om alles te ontsmetten van douches, kleedkamers en toiletten. Wie wil komen zwemmen moet online reserveren, dit zal gebeuren via een speciale tool. “Online reserveren kan tot 90 plaatsen, de overige tien plaatsen laten we voor de mensen die niet goed met internet kunnen werken, zij kunnen telefonisch nog altijd reserveren", zegt schepen van sport Luk De Mey (CD&V).

Aan de kassa en in het hele zwembad zullen er pijlen aangebracht worden om de richting aan te duiden en met de vraag om de nodige afstand te bewaren. “Douchen voor je in het zwembad gaat is altijd verplicht, als je uit het zwembad komt niet meer om ophoping te vermijden", klinkt het.