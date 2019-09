Openluchtzwembad in Hamme kan terugkijken op goede zomer Koen Baten

06 september 2019

14u42 3 Hamme Het openluchtzwembad in Hamme kan terugkijken op twee geslaagde zomermaanden met heel wat bezoekers. Het zwembad klokte af op 32.786 bezoekers. “Iets minder dan vorig jaar, maar we kijken zeker terug op een geslaagd jaar", zegt schepen van sport Luk De Mey.

Het staat vast dat de zomer van 2019 opnieuw heel wat volk lokte naar het openluchtzwembad in Hamme. Iets minder dan vorig jaar, maar dan waren de temperaturen en de duur van het goede weer uitzonderlijk. “Dat was een topjaar en is moeilijk te vergelijken. We hadden nu 1.500 bezoekers minder, maar de zomer was zeker geslaagd", klinkt het.

Voor de inwoners van Hamme en omstreken is er voor volgend seizoen misschien nog beter nieuws. De sportdienst en het schepencollege zullen bekijken of het zwembad volgend jaar twee weken langer kan worden opengehouden. “Dit hangt echter van veel factoren af. We moeten de overeenkomst bekijken met Cafely, zien of we genoeg jobstudenten kunnen bereiken, en nog heel wat andere praktische zaken. Het zou mooi zijn, maar momenteel is het nog te vroeg om dit al te beslissen”, klinkt het.

De grote problemen aan het zwembad bleven beperkt. Op enkele incidenten na met het kleine zwembad en twee keer dat er amokmakers op het terrein waren, zijn er geen noemenswaardige incidenten te vermelden. Het zwembad kan elk jaar rekenen op bezoekers van Hamme die zeer enthousiast zijn over dit zwembad. In vele steden en gemeenten is er namelijk geen openluchtbad meer.