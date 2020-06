Openluchtzwembad in Hamme gaat dan toch open deze zomer Koen Baten

11 juni 2020

16u21 0 Hamme Goed nieuws voor de inwoners van Hamme en daarbuiten. Het gemeentebestuur kondigde eerder aan dat het openluchtzwembad vermoedelijk dit jaar niet zou openen, maar de gemeente bekijkt nu toch voorzichtig om het zwembad open te stellen tijdens de zomermaanden. Op 18 juli zouden de zwemmers terug welkom zijn.

Normaal gezien was het openluchtzwembad nu al twee maanden open, maar de coronacrisis die begon in maart strooide roet in het eten. De opening werd eerst uitgesteld, maar daarna zou het zwembad niet meer open gaan dit jaar omwille van het virus.

Nu de maatregelen versoepeld zijn en het weer buiten warmer wordt gaat het zwembad toch nog open. Op 18 juli zou het zwembad zijn deuren openen, en dit tot en met 20 september. Er wordt intussen al hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen en opnieuw open te kunnen gaan.

De opening zal natuurlijk moeten gebeuren met de nodige richtlijnen en beperkingen, deze worden binnenkort duidelijk gemaakt.