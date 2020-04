Open Vld wil afschaffing van belasting voor gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in 2020 Koen Baten

03 april 2020

14u39 0 Hamme Oppositiepartij Open Vld in Hamme wil dat er in het coronajaar geen belastingen moeten betaald worden door gezinnen, zelfstandigen en bedrijven. “Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen”, zegt Frans Van Gaeveren.

De coronacrisis hakt momenteel zwaar in op de samenleving, ook in Hamme is dit het geval. Er zijn heel wat maatregelen genomen voor de gezondheid, maar ook voor de economie en op financieel vlak kunnen er voor de partij nog wel enkele maatregelen genomen worden. “De financiële zorgen worden intussen alsmaar groter. Op Federaal en Vlaams niveau zijn ze volop bezig maatregelen te nemen, maar we vinden dat er ook hier in Hamme iets kan gedaan worden”, aldus Frans Van Gaeveren.

De partij is er van overtuig dat iedere maatregel, hoe klein ook, wat financiële ademruimte kan geven en moed voor de komende maanden. Ze vragen daarom om sommige belastingen dit jaar af te schaffen. “Voor deze maatregelen dienen geen aanvragen te gebeuren, geen administratiekosten voor inning te betalen en het komt iedereen ten goede”, klinkt het. “Dit zowel voor de mensen met inkomstenverlies als zonder inkomstenverlies. Die laatste zijn vooral de mensen in de zorg en de voedselketen en ordehandhaving, ook zij verdienen een ruggensteuntje. Wij zullen dit op de volgende gemeenteraad ter stemming voorleggen”, besluit Van Gaeveren.