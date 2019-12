Open VLD na bekendmaking meerjarenplan: “Voor ons is meerderheid voorlopig gebuisd voor goed bestuur” Koen Baten

19 december 2019

11u46 0 Hamme Open VLD Hamme vindt dat de meerderheid voorlopig gebuisd is voor het besturen van hun gemeente. Het meerjarenplan dat ze voorstelden, is volgens de oppositiepartij te kort omschreven en niet duidelijk genoeg. “Dat ze bovendien 900.000 euro voorzien voor een vikingmuseum en slechts 10.000 euro voor de handelaars tijdens de werken aan het Marktplein kan er bij ons niet in”, zegt Daphné Geijsen.

“Voor ons lijkt het alsof een student dit meerjarenplan gemaakt heeft en dat hij niet veel zin had om zijn huiswerk te doen”, klinkt het. “De onderwerpen worden kort aangehaald en het is niet duidelijk welke budgetten er tegenover staan.”

Ook het budget dat voorzien is in de meerjarenplanning voor de flankerende maatregelen ten voordele van de handelaars bij de werken op het Marktplein is volgend Open VLD te weinig. “10.000 euro per jaar tot 2023 is niet voldoende voor ons. Het gemeentebestuur pakte uit met gunstige cijfers onlangs, dat biedt dan toch kansen om de fiscale maatregelen ter compensatie te stellen van de hinder voor de handelaars”, klinkt het. “Een gezonde lokale economie is topprioriteit voor ons, en dat is een doorn in het oog voor onze partij.”

Bij een rondvraag van de partij bij de lokale handelaars bleek dat ze gebaat zouden zijn bij een verplaatsing van de werfhekkens tijdens het bouwverlof in de winter. “Zo kan er extra korte parkeermogelijkheid voorzien worden. De vraag werd al gesteld via ondernemend Hamme, maar voorlopig blijft het wachten op antwoord”, klinkt het.