Open VLD: "Hamme plukt vruchten in financiële situatie dankzij onze steun in beleid" Koen Baten

28 november 2019

12u09 0 Hamme Eerder deze week raakte bekend dat Hamme financieel een gezonde gemeente is geworden. Oppositiepartij Open VLD, die de laatste twaalf jaar mee bestuurde, maar in 2018 in de oppositie belandde na de verkiezingen, zegt dat dankzij hun beleide de gemeente opleeft. “Tijdens ons bestuur heb ik als schepen van Economie de banden met de handelaars weer aangehaald”, zegt Tom Waterschoot.

Volgens Open VLD werd het beleid tot 2006 niet goed gevoerd. “Er was ruzie met de handelaars, zwarte vlaggen, te hoge belastingen en er werd een zootje van gemaakt”, klinkt het bij de partij.

Schepen Frans Van Gaeveren en het team hebben toen alle rechtszaken opgelost en de fiscaliteit kwam er terug bovenop dankzij afschaffing vennootschapsbelasting en de aanpassing van de opcentiemen.

“De cadeaubon die werd opgestart was een schot in de roos. Nieuwbouwprojecten, Hamme 2020 dat uit de grond werd gestampt. Het zijn maar enkele projecten waar ook wij mee onze schouders hebben onder gezet”, zegt Waterschoot. “Wij begrijpen nog altijd niet waarom we gedumpt werden in 2018. We zullen vanuit de oppositie er op waken dat de toestand van de gemeente financieel gezond blijft. Wij kunnen alleen maar oproepen naar de Hammenaar, blijf investeren in onze lokale economie.”, klinkt het.