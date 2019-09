Open Monumentendag gunt jou een blik in het Ringtheater in Hamme Koen Baten

05 september 2019

10u03 0 Hamme Op zondag 8 september is het overal in Vlaanderen Open Monumentendag. Ook de gemeente Hamme zal editie 31 niet overslaan en zorgt dit jaar voor een unieke inkijk in het Ringtheater. Het theater heeft een lange geschiedenis en staat bekend als een plek van plezier.

Het Ringtheater heeft in Hamme al jarenlang zijn thuis gegeven aan verschillende verenigingen. Het ligt op een unieke locatie in het hart van de gemeente. Vroeger zat het jeugdhuis 't Klokhuis daar, de VZW armoedebestrijding Vitamientje, enzovoort. Vandaag zorgt de Koninklijke toneelvereniging ‘Voor God en den Evenmensch' er voor de invulling van het gebouw.

Het theater kent ook een ruime geschiedenis die de gemeente graag wil laten zien. Daarom start op 8 september een overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van Open Monumentendag. Je kan er een kijkje nemen over de verschillende evenementen in het gebouw. Bovendien krijg je een unieke blik achter de schermen van de toneelvereniging. De tentoonstelling is te bezichtigen op zondag 8 september, zaterdag 14 september en zondag 15 september telkens van 10.00 uur tot 18.00 uur.