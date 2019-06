Opbouw festivalterrein Fantasia is gestart: Nog 15 dagen Koen Baten

20 juni 2019

17u31 0

In Hamme-Zogge zijn ze gestart met de opbouw voor het festival Fantasia dat op 6 juli van dit jaar door gaat. Het festival is dit jaar aan zijn zesde editie toe en is klaar voor opnieuw een topjaar er van te maken. De vorige edities waren altijd uitverkocht en een groot succes bij het publiek, zeker voor een kleine gemeente zoals Hamme.

Ook dit jaar kan het festival rekenen op een sterke line-up, met DJ’s zoals Regi, Coone, Mark with a K, enzovoort. Gers Pardoel zal dit jaar ook afzakken naar Hamme voor een optreden op het festival. Dit jaar wil het festival vooral Rio De Janeiro naar Hamme brengen. De Braziliaanse vibes zullen dan ook zeker aanwezig zijn. Tickets zijn nog steeds beschikbaar, al is snel zijn wel de boodschap. Tickets kan je hier bestellen: https://www.fantasiafestival.be/