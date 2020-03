Ook belevingsdag op GO! Mira en concert voor het goede doel zoeken alternatief door coronavirus Koen Baten

12 maart 2020

15u05 21 Hamme In Hamme worden komend weekend heel wat evenementen afgeschaft wegens het coronavirus. Op 14 maart organiseert GO Mira normaal zijn belevingsdag, maar dit gaat niet meer door. Zij hebben wel een alternatief gevonden en gaan het op een virtuele manier presenteren. “We maken foto’s, filmpjes en voorzien virtual reality”, aldus directeur Vincent Browet.

De school volgt de maatregelen rond het coronavirus en past zijn activiteiten aan. Normaal zou zaterdag een belevingsdag op school plaatsvinden, maar deze gaat nu enkel online door. “We werken al lang met nieuwe technologie en daar lossen we nu ook dit probleem mee op”, klinkt het. Via de website van de school kan je dan alles volgen.

In Jan Tervaert ging dit weekend ook het concert door van Beat Cancer with Music. Maar ook dit wordt afgelast en er zal een nieuwe datum worden gezocht. “Ook wij moeten rekening houden met de maatregelen. Wij hopen op begrip, maar we laten het concert zeker nog doorgaan op een andere dag”, aldus Ginette Barie. Wanneer dit is, is nog niet duidelijk.