Onduidelijkheid over afzender van valse brief over boekvoorstelling extreemrechtse VMO: Gemeente en politie zien geen reden om voorstelling af te schaffen Koen Baten

14 juni 2019

14u30 0 Hamme In Hamme ontstond er donderdag commotie na een brief, vol schrijffouten, die rondgestuurd werd in het centrum, en dit zogezegd in opdracht van de gemeente. In de brief stond een vermelding van een boekvoorstelling van VMO, een extreemrechtse organisatie, in Kastel. De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen wie de afzender is.

Donderdag kregen inwoners van het centrum van Hamme een brief, vol schrijffouten en zogezegd in opdracht van de gemeente, in de bus. Daarin stond de vermelding van een boekvoorstelling van het extreemrechtse VMO in zaal De Reiger, in Kastel. Er stond ook in vermeld de zaal best te vermijden tussen 13 en 17 uur, ‘op aanraden van de gemeente’. Bij problemen kon de politie worden gewaarschuwd op een telefoonnummer dat niet blijkt te kloppen. “Wij willen benadrukken dat er vanuit de gemeente op geen enkel moment een brief verstuurd is. Deze is vals en werd ook niet ondertekend door iemand van de gemeente”, reageert burgemeester Herman Vijt (CD&V).

Op dit moment is er voor de gemeente ook geen reden om de boekvoorstelling af te schaffen of te weigeren. “Er werd inderdaad een zaaltje gereserveerd in Kastel voor de voorstelling van een boek over het extreemrechtse VMO, maar die organisatie bestaat niet meer”, verduidelijkt de burgemeester. “Er is bij ons op dit moment geen signaal dat er gevaar zou zijn voor de openbare orde, en dus geen reden om de boekvoorstelling tegen te houden. We gaan alles natuurlijk nauwlettend in de gaten houden.”

Wie er achter de brief zit, is nog niet duidelijk. De politiezone Hamme/Waasmunster heeft een proces-verbaal opgesteld, en is een onderzoek gestart. “We weten op dit moment niets meer over wie de brief verstuurd heeft en van waar die komt”, aldus korpschef Maria De Sterck. “We zijn bezig met een onderzoek. Over de boekvoorstelling bestaat ook bij ons geen enkele twijfel en deze kan gewoon doorgaan.”