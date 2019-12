Ondernemend Hamme organiseert eindejaarsactie Koen Baten

05 december 2019

16u46 0 Hamme Begin december startte ondernemend Hamme met een eindejaarsactie voor de lokale handelaars en het lokaal winkelen extra aan te moedigen. Tijdens de maand december wordt opnieuw de stempelkaartenactie georganiseerd.

Per aankoop bij een lokale handelaar of marktkramer krijg je een stempel. Na tien stempels is je kaart vol en maak je kans op een mooie prijs. De wedstrijd loopt tot zolang de voorraad strekt. De volle kaarten moeten gedeponeerd worden in een urne in het gemeentehuis. Dit kan tot 4 januari om 12.00 uur. Ook bij de Moese Drankencentrale kan je je stempelkaart deponeren. De winnaars worden nadien uitgenodigd voor de prijsuitreiking. De hoofdprijs is een reischeque ter waarde van 900 euro. Deze worden uitgereikt op 11 januari, op de dag van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.