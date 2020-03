OCMW Hamme doet oproep om kaartjes te schrijven naar woonzorgcentrum Koen Baten

15 maart 2020

12u11 11 Hamme Het OCMW in Hamme heeft op sociale media een oproep gelanceerd naar alle inwoners van Hamme om de bewoners van het woonzorgcentrum een hart onder de riem te steken. “Schrijf allemaal massaal postkaartjes om hen gelukkig te maken", klinkt het.

De bewoners in het woonzorgcentrum mogen geen bezoek meer ontvangen tot en met 3 april ten vroegste. Voor heel wat bewoners is dit een ramp, daarom vraag het OCMW om hen een hart onder de riem te steken. “Schrijf een ouderwetse brief en kaartjes of stuur tekeningen en/of foto’s", klinkt het. “Onze bewoners zullen er heel blij mee zijn om zo de eenzaamheid tegen te gaan."

Alles mag geschreven worden. Een leuk verhaal, de dagdagelijkse dingen, een gedichtje, enzovoort. Het OCMW benadrukt dat het voor de post die ze krijgen ook de nodige veiligheidsprocedures zullen volgen, maar dat daarna alles bij de juiste mensen terechtkomt.