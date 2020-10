Nog twee inbraken opgemerkt in Hamme Sint-Anna na eerdere klopjacht op inbrekers Koen Baten

07 oktober 2020

10u55 0 Hamme In de nasleep van de inbraakpoging in Hamme Sint-Anna in de nacht van zondag op maandag zijn er door de politie van Hamme/Waasmunster nog twee inbraken vastgesteld in die regio. Het ging om twee diefstallen van werkmateriaal uit lichte vrachtwagens. Het materiaal werd wel allemaal teruggevonden, dus ook hier mislukte hun poging.

Vermoedelijk gaat het om dezelfde twee personen die betrapt werden door de bewoner nadat hij geluid hoorde aan één van de ramen aan zijn woning. De feiten gebeurden in de Pannenkouter en de Sint-Annastraat. De daders konden het slot van de achterdeur openbreken en de laadruimtes leegmaken. Hun buit werd achtergelaten op de rijbaan in de Pannenkouter.

Mogelijks werden ze daar opgeschrikt of was het de bedoeling om het materiaal later te komen ophalen, maar dat is dus niet gelukt. Er is nog altijd geen spoor naar de daders.