Nieuwsgierige wallaby gaat op bezoek in beeldentuin Koen Baten

11 mei 2020

11u07 0 Hamme De beeldentuin aan de Driegoten in Hamme heeft zijn eerste bezoeker al over de vloer gekregen, terwijl de galerij eigenlijk pas volgende week open gaat. Een nieuwsgierige wallaby bezocht de tuin en ging ook op verkenning in het lokaal waar de workshops gegeven zullen worden. “Het beestje loopt hier al rond sinds 2018, maar niemand weet van wie hij is”, vertelt Veerle Van Raemdonck.

Het was Veerle Van Raemdonck die het dier kon fotograferen terwijl hij rustig op verkenning was in de beeldentuin. “Het is hier nu rustig en verlaten, omdat er door corona niets kan plaatsvinden natuurlijk”, zegt Veerle. “Daarom nam hij ruimschoots de tijd om even op verkenning te gaan.”

De wallaby, een kleine kangoeroe, loopt al ruim twee jaar rond in Hamme, maar het is niet duidelijk van wie hij is. “Alle instanties werden al gecontacteerd, maar niemand mist hem en hij is ook niet als vermist opgegeven”, vertelt Veerle. “Sindsdien loopt hij hier al twee jaar rond in Driegoten. Vroeger kon je niet dichtbij komen, tegenwoordig kan je al tot op enkele meters komen en blijft het dier gewoon zitten. Hij komt zelf ook steeds dichter en hij loopt ook meer en meer in de tuin, wat best leuk is.”