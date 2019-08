Nieuwe voorzitter en jongerenvoorzitter voor lokale sp.a afdeling Koen Baten

29 augustus 2019

10u41 0 Hamme De lokale sp.a afdeling in Hamme heeft sinds eind augustus een volledig nieuw bestuur aangesteld. Er werd ook een nieuwe voorzitter gekozen. Jeroen Van Goethem en Yentl Scheirs, die jongerenvoorzitter werd, zullen de komende jaren samen de kar trekken in de lokale afdeling. “We laten een frisse wind waaien doorheen de Hamse socialisten”, klinkt het.

Met de verkiezing van het nieuwe bestuur zetten ze in op verjonging en proberen ze de basis van hun werking te verbreden door meer mensen en organisaties te betrekken bij de werking van de partij. “We willen een warme Hamse samenleving maken, een gemeenschap waarin iedereen telt en mee bouwt aan de toekomst van onze gemeente”, aldus Jeroen. “Ook het sociale aspect staat hoog op de agenda: armoedebestrijding, zorg voor senioren, onderwijs, enzovoort willen we hard op inzetten.”

Yentl Scheirs zal de komende jaren de kar van de jonge socialisten trekken. “Ik wil een kritische blik werpen op het gevoerde beleid in Hamme en we zullen kijken naar wat de jongeren aanbelangt in de gemeente”, klinkt het.