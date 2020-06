Nieuwe fietsenstalling aan 't Peperholleken Koen Baten

25 juni 2020

15u02 4 Hamme Deze week zijn er aan het Peperholleken in Hamme werken gestart voor een nieuwe fietsenstalling. De stalling zal plaats geven aan ongeveer een dertigtal fietsen, vooral voor het personeel van het administratief centrum en de bezoekers. Op deze manier wordt ook aangemoedigd om meer met de fiets te komen.

Op dit moment is er nog geen deftige fietsenstalling voorzien en staan de fietsen er door elkaar. Hier moet dus binnenkort verandering in komen. De bedoeling is om de fietsen op een gestructureerde manier te kunnen plaatsen. “We willen er iets mooi van maken dat in het geheel past en waardoor de bezoekers en medewerkers eenvoudig hun fiets kunnen achterlaten”, aldus schepen van Mobiliteit Koen Mettepenningen.