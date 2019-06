Nieuw voetbalveld VKS Hamme-Zogge krijgt stilaan vorm: Terrein moet tegen lente 2020 bespeelbaar zijn Koen Baten

19 juni 2019

13u12 0 Hamme Het voetbalterrein aan VKS Hamme-Zogge krijgt stilaan vorm. Het veld is al gevormd in het zand, maar nu volgt de verdere afwerking de komende maanden. VKS Hamme-Zogge speelde met twaalf ploegen op één terrein, waardoor de staat ervan zichtbaar achteruit ging. Nu krijg ze een modern nieuw terrein dat vanaf de lente van 2020 beschikbaar zal zijn.

Een mooi cadeau voor de vijftigste verjaardag van de club die in de provinciale klassen speelt. De gemeente Hamme voorziet een tweede voetbalterrein om de club de mogelijkheden te geven verder te groeien en zich te ontplooien, iets waar ook voorzitter Jurgen Mettepenningen erg opgetogen mee is. “Wij hebben zo een 200-tal leden. Het veld ziet hierdoor sterk af, en een tweede terrein was broodnodig”, zegt hij. Het project werd vorige legislatuur al opgestart, en het huidige bestuur bracht het dossier op tafel en startte meteen met de aanbouw ervan. “Dit terrein zal onze clubwerking zeker ten goede komen. Wij zijn het gemeentebestuur bijzonder dankbaar dat zij de kosten dragen van dit project en hier in mee willen gaan”, klinkt het.

Mooiste plein van Hamme

Het dossier sleepte een hele tijd aan. Maar liefst 3,5 jaar duurde het om te zoeken naar de beste oplossing en om onteigeningen uit te voeren. Er werd een eerste budget voorzien van 124.000 euro, maar dit bleek niet voldoende, waardoor de gemeente het met een wijziging kon optrekken tot 214.000 euro. Schepen van Openbare Werken Koen Mettepenningen en schepen van Sport Luk De Mey hebben samen naar de beste oplossing gezocht. “Ik kan met enige fierheid zeggen dat dit het mooiste en meest moderne voetbalterrein zal worden dat we in Hamme hebben”, aldus De Mey (CD&V).

Matchen op zaterdag

Niet alleen een voetbalterrein zal er aangelegd worden. De gemeente voorziet ook een Dug-Out, netten om de ballen op te vangen, en een wandelpad rond het terrein. Onder het terrein zal ook een gloednieuw drainage systeem geplaatst worden. “Daarnaast voorzien we apart ook nog een bedrag van 25.000 euro om led-verlichting te plaatsen naast het veld. Geen enkel terrein zal zo opgebouwd zijn. Bovendien doet de aannemer, Sportinfrabouw uit Essen, nog drie jaar lang de opvolging van het terrein en de drainage”, aldus De Mey.

Het nieuwe terrein zou in de lente van 2020 bespeelbaar zijn. “Vanaf we het plein kunnen gebruiken, zouden we onze matchen ook op zaterdagavond willen spelen in plaats van zondag”, zegt Mettepenningen. “Op deze manier zorgen we voor minder concurrentie bij de andere ploegen en kunnen we zelf meer publiek aantrekken om te komen kijken naar de matchen”, klinkt het. “We hebben heel wat ambitie en hopen binnen enkele jaren misschien in tweede provinciale te mogen aantreden", klinkt het.