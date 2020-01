Nieuw logo voor GO Mira zet nieuwe manier van onderwijs extra kracht bij Koen Baten

24 januari 2020

12u43 1 Hamme De GO Mira school in Hamme heeft een nieuw logo gelanceerd voor hun school. Anderhalf jaar geleden voerde directeur Vincent Browet heel wat veranderingen door in de school en vond hij dat er een nieuwe manier van werken nodig was om de leerlingen klaar te stomen voor de toekomst. “Het nieuwe logo past beter bij de nieuwe manier van werken bij de school, en dat is belangrijk", zegt Vincent Browet.

Toen de huidige directeur de fakkel overnam nu bijna twee jaar geleden wou hij heel wat veranderen aan de school. “Niet om het beleid van de vorige directeur in twijfel te trekken, maar omdat ik een andere visie heb op onderwijs en de toekomst", klinkt het.

Voor hem heeft het onderwijs een grote verantwoordelijkheid naar de jongeren van de toekomst toe. Hij heeft verschillende perspectieven om de jongeren te vormen naar de toekomst en hen te laten groeien. “We hebben een maatschappelijk perspectief om de jongeren goed te kunnen laten samenleven met elkaar en beter te leren kennen", aldus Browet. “Daarnaast is echter ook het digitale aspect zeer belangrijk vandaag de dag, en wil ik ook focussen op digitale lessen de virtuele wereld die aanwezig is. Ook het gebruik van de gsm’s in de lessen is hierbij een meerwaarde, al is het ook belangrijk dat de toestellen soms aan de kant gelegd worden.”

“De jongeren moeten competenties en vaardigheden ontwikkeling die in de toekomst bruikbaar zijn. Het zijn zij die alles mee oprichten in de toekomst en daar wil ik op focussen.” De school kent ook een sterke groei van leerlingen de laatste jaren. “We zijn van 84 naar 120 leerlingen gegaan dit jaar, dus ons project trekt ook heel wat mensen aan en daar ben ik tevreden mee", klinkt het.

De manier van onderwijs voeren is redelijk uniek in Vlaanderen, maar wel gestaafd met wetenschappelijk onderzoek. “We vormen de leerlingen een pak breder, en dat is voor mij persoonlijk belangrijk", aldus Browet. Het nieuwe logo en infopanelen die zullen opgehangen worden aan de school moeten ook meer zichtbaarheid geven aan de school in de toekomst. “Niet iedereen weet waar wij vandaag voor staan. En met deze infopanelen die zullen opgehangen worden aan onze school hopen we iedereen beter te kunnen informeren", klinkt het.