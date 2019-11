Natuurpunt organiseert bomenplantactie in Moerzeke Koen Baten

04 november 2019

09u27 0 Hamme Natuurpunt Hamme organiseert opnieuw een grote bomenplantactie deze maand. Maar liefst 2.500 bomen staan klaar om geplant te worden op 23 november. “De bomen en planten komen tot rust in de winter, ideaal voor ons om jonge boompjes te planten", zegt voorzitter Frans Verschelden.

De bomen zullen geplant worden op de wereldwijde dag van de natuur. Het gaat om 2.500 inheemse loofbomen die goed groeien in ons natuurgebied. Niet alleen natuurpunt plant deze bomen. Ook iedereen die interesse heeft kan iets doen. Het bos wordt aangeplant in ‘s Heren Streek in Moerzeke, een deelgemeente van Hamme.

Wie interesse heeft kan een of meer bomen symbolisch aankopen. Dit doe je voor de kleine prijs van vijf euro per boom. De bomen die je gekocht hebt worden dan klaar gezet op het moment dat ze geplant worden. Je kan dan je eigen boom planten tussen 10 en 12 uur. Daarna krijg je een drankje en een hapje aangeboden.

Je kan de locatie bereiken via Bootdijkstraat nummer 114, daar neem je de afslag en volg je de pijlen van natuurpunt tot aan de bestemming. Wie een boom koopt kan dit overschrijven naar rekeningnummer BE06 7370 2342 3422 van Natuurpunt Hamme of betalen aan een van de bestuursleden.