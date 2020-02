Nathan Mingiedi (VW Hamme): “Niet optimaal om te voetballen” Redactie

17 februari 2020

19u42 0 Hamme In de wedstrijd tussen Hamme en Sint-Niklaas zorgden felle windstoten ervoor dat het zeer lastig voetballen was. Doelpunten maken is geen van beide ploegen gelukt. En dus verandert er niets in de strijd tegen de degradatie. Hamme staat nog steeds op de laatste plaats met twee punten minder dan Sint-Niklaas.

Hamme was over heel de wedstrijd gezien de betere ploeg, alleen het orgelpunt ontbrak om effectief winnend te kunnen afsluiten. “We zijn niet tevreden”, zegt Nathan Mingiedi. “We waren de betere ploeg, maar hadden net als Sint-Niklaas last van het weer. En daarbij ook de nodige dosis pech, want we troffen twee keer de paal. Een keer met Sikumoya en een keer met een poging van De Witte. Het was zo ‘n wedstrijd waarin wie eerst scoort wint en met wat meer geluk was de overwinning voor ons geweest.”

De stevige wind gooide roet in het eten. “Het was niet optimaal om te voetballen, bij elke stilstaande fase bleef de bal rollen. Hij maakte ook nog eens extra capriolen, dus leuk was het niet. We wisten uiteraard dat dit een belangrijke wedstrijd was en daarom zijn we nog blij dat we toch nog een punt hebben gepakt, ook al voelt het dan wel aan als een nederlaag. Iedereen aan de kant heeft nog maar eens gezien dat de wil om in tweede amateurklasse te blijven duidelijk aanwezig is bij ons.”

Vigor blijft aanklampen, het verschil met Westhoek, waar nog tegen gespeeld moet worden, bedraagt vijf punten. En de West-Vlamingen staan op een veilige twaalfde plaats. “We moeten onze kansen afwerken en dan komen we er wel”, zegt Mingiedi. “We geloven er allemaal honderd procent in dat het ons zal lukken ook. En we kijken niet teveel naar Westhoek en naar andere ploegen. We hebben het zelf in handen. Volgend seizoen trek ik naar Oudenaarde. Ik heb de ambitie om zo ver mogelijk te geraken en ben blij dat ik een stap vooruit zal kunnen zetten, toch blijf ik met tot het laatste moment volledig geven voor Hamme. In tweede amateur blijven, dat is het enige wat momenteel telt”, besluit Mingiedi.