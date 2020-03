Nathalie (42) mag maand lang producten aanprijzen bij JBC Koen Baten

09 maart 2020

15u21 2 Hamme Nathalie De Cock (42) uit Hamme mag een maand lang haar producten verkopen bij JBC. Dit naar aanleiding van de ‘Lokal Market’ die JBC en Belgunique willen promoten. Er werden over heel Vlaanderen vijf personen gekozen, waaronder Nathalie. “Het is heel leuk om dit te mogen doen. En wie weet wat de toekomst brengt”, zegt Nathalie.

De organisatie van Belgunique en JBC geven lokale handelaars en creatievelingen de kans om een maand lang hun producten aan de man te brengen in de winkels van JBC. Nathalie richtte twee jaar geleden ‘studio Loco’ op, en is trots dat haar project nu bij de winkelketen beschikbaar is. “Al jarenlang ben ik creatief bezig. Twee jaar geleden richtte ik studio Loco op, dat vernoemd werd naar mijn kinderen Louise en Colette”, vertelt Nathalie.

De vrouw maakt alles zelf. Van ontwerp over tekening tot het product. “Ik trek zelf naar Parijs om te spreken over mijn producten, sta op beurzen en kan mijn creativiteit volop kwijt in dit nieuwe project”, klinkt het.

Dochters als inspiratie

Nathalie maakt zowel T-shirts als placemats en kalenders. Je kan het zo gek niet bedenken of de vrouw uit Hamme heeft het in haar assortiment. Ook muurstickers en andere leuke gadgets zijn beschikbaar op haar website. Het is Belgunique die haar zelf geselecteerd heeft om haar producten in de winkels van JBC te krijgen. “Vlaanderen telt zoveel gepassioneerde talenten die artistiek, ambachtelijk en authentiek actief zijn in hun eigen atelier”, zegt Philip Bossuyt van Belgunique. “Zij produceren bewust en gemotiveerd met natuurlijke, kwalitatieve, duurzame en herbruikbare grondstoffen en met lokale of gerecycleerde materialen. Maar het groot publiek weet hen niet altijd te vinden of kijkt eerst en vooral naar zijn portemonnee. En de makers hebben sowieso niet de marketingbudgetten om zich te profileren tussen de keiharde concurrentie van e-commerce en grote winkelketens.”

Inspiratie voor haar producten, haalt Nathalie bij haar dochters, en dragen ook soms hun naam. “Het is een hele eer om dit te mogen doen. Ik ben mijn project aan het opbouwen en ik hoop dat ik verder kan groeien. Dit is zeker een eerste leuke stap en ik hoop dat dit eventueel langer mag blijven duren dan een maand. Mijn droom is overal ter wereld mijn producten te kunnen verdelen”, besluit Nathalie. Wie benieuwd is naar de spullen van Nathalie kan terecht in de winkels van JBC tot 31 maart of op haar website www.studioloco.eu.