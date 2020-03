Na rusthuis in Moerzeke nu ook bewoner besmet in woonzorgcentrum Meulenbroek Koen Baten

31 maart 2020

13u39 0 Hamme Nadat er in het rusthuis Sint-Jozef in Moerzeke 15 bewoners vastgesteld werden met het coronavirus, is er ook in het woonzorgcentrum Meulenbroek in Hamme een vaststelling gedaan bij een bewoner. Het gaat slechts om 1 bewoner, die met milde symptomen meteen in quarantaine is geplaatst.

De vaststelling in Hamme werd gedaan op de afdeling ‘Boterbloem’. De bewoner is geïsoleerd van al de rest en vertoont milde symptomen van het virus. Alle preventieve maatregelen zijn nu ook genomen in het woonzorgcentrum in Hamme om de verdere verspreiding tegen te gaan. Iedereen die symptomen heeft wordt meteen in quarantaine geplaatst. De familie is reeds op de hoogte van de besmetting.

In het woonzorgcentrum in Moerzeke blijft de situatie ongewijzigd. Daar werd tot nu toe een overlijden vastgesteld door het virus en zijn er nog 14 andere besmettingen.

Wie vragen heeft kan terecht op receptiewzc@hamme.be

