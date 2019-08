Na protestactie tegen vernieuwde Markt hekelt nu ook groen de bouwplannen Gemeenteraadslid Agnes Onghena spreekt van bouwovertredingen Koen Baten

30 augustus 2019

11u05 0 Hamme Na den ‘Ammeneir’ die vorige week maskers neerlegde in het park aan het Martkplein, komt nu ook groen naar voor met heel wat bezwaren tegen het nieuwe project op de markt. Agnes Onghena vindt het onder meer geen goed idee dat alle bouwprojecten samen gerealiseerd worden. “Ook het park dat verdwijnt en verplaatst wordt is veel kleiner dan het huidige park", aldus Onghena.

Op 17 juni gaf het schepencollege van Hamme een omgevingsvergunning voor het project dat zowel de academie, de bibliotheek en de winkels en appartementen op de Markt in Hamme bundelt. “Groen vindt het geen goed idee om al deze gebouwen in één project te bundelen. Op die manier maak je de bouw van onze academie en bibliotheek afhankelijk van de bouw van de private gebouwen”, zegt Agnes.

Ook het feit dat het park veel kleiner wordt dan vandaag, wringt bij de partij. “Het parkje wordt veel kleiner en de binnentuin van de nieuwe academie is geen volwaardig alternatief. De bomen en struiken tussen het Meulenbroek en de Markt verdwijnen zonder dat zij ergens gecompenseerd worden. Het bosje wordt beschreven als een verwilderde tuin en dan is compensatie niet verplicht".

Voor het hele project is een budget voorzien van ongeveer 16 miljoen euro, maar de partij laat nu al uitschijnen dat dit veel meer zal kosten, en dat bepaalde zaken niet meegerekend worden, zoals de btw. Agnes Onghena diende beroep in bij de bestendige deputatie in Oost-Vlaanderen, maar kreeg daar ongelijk omdat ze geen persoonlijk belang heeft bij deze zaak. “Ik heb dan ook gevraagd aan de deputatie om vanuit hun rol als toezichthoudende overheid, zelf een onderzoek te doen naar het dossier Markt”, zegt Onghena. “Mensen die meer persoonlijk betrokken zijn, kunnen nog in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. Zelf blijf ik het dossier natuurlijk met zeer veel aandacht volgen.”