Na centrum Hamme krijgen ook Kastel en Moerzeke een BIN-Netwerk Koen Baten

06 januari 2020

15u51 2 Hamme Goed nieuws voor de deelgemeenten van Hamme. Moerzeke en Kastel zullen immers binnenkort ook beschikken over een BIN-netwerk, om zo de bewoners mee op de hoogte te houden van problemen. Zeven personen willen zich inzetten om het netwerk op te starten. “Op het einde van deze maand hopen we van start te kunnen gaan”, zegt Bert Boel, een van de oprichters.

In beide deelgemeenten groeide al lang het idee om ook een BIN-netwerk op te starten, maar tot enkele weken geleden was er niemand die echt de volgende stap durfde te zetten. Uiteindelijk konden toch enkele personen de koppen bij elkaar steken en besloten ze om de opstart te doen voor het netwerk. “We hebben ook de werking van de BIN’s in het centrum in de gaten gehouden, en we hebben toch al snel gezien dat deze zeker hun nut hebben", klinkt het. Daar haalden de nieuwe leden ook informatie op en werden er verschillende gesprekken gevoerd.

“In de weken voor nieuwjaar waren er hier enkele inbraken geweest en hebben ze zelf iemand kunnen vatten, wat ons alleen maar een extra impuls gegeven heeft om de opstart voor de deelgemeenten ook te laten starten", aldus Boel.

Klopjacht

In juni 2019 werden bij de start van het BIN-Netwerk meteen drie groepen opgestart, BIN-OOST, BIN-WEST, en BIN Sint-Anna. Ook deze hebben hun werking zeker al bewezen, want na een grote klopjacht konden twee dieven gevat worden en hun auto die ze gebruikten om de diefstallen te plegen. “We hebben gezien dat het goed werkt. Vandaar dat we de discussie verder op gang hebben gebracht", klinkt het.

Uiteindelijk zullen binnenkort een zevental vrijwilligers de taak op zich nemen om de werking van de BIN grondig te laten verlopen. Hoe de invulling er zal uitzien is op dit moment nog niet duidelijk, maar de gesprekken zijn wel lopende. “Er is al samen gezeten met de lokale politie van Hamme/Waasmunster. Dit was een vlot gesprek en zij waren zeker ook vragende partij om dit in onze gebieden ook te doen", klinkt het.

In heel Hamme

Als de BIN’s zouden opgestart zijn dan is het hele grondgebied van Hamme gedekt. Ook het Zwaarveld beschikt al over een BIN, maar dit staat los van de andere netwerken die enkele maanden geleden opgestart werden. “Wij hopen zo snel mogelijk van start te gaan. Voorlopig willen we kunnen beginnen op het einde van deze maand, maar het is nog afwachten. Alle partijen, ook de gemeente, zijn er alvast van overtuigd dat dit de veiligheid en de bewoners zeker ten goede zal komen.