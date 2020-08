Na afschaffing Ninove carnaval: “Te vroeg om deze beslissing voor Hamme en Moerzeke te nemen” Koen Baten

20 augustus 2020

13u06 0 Hamme In Hamme en Moerzeke wordt er op dit moment nog niet aan gedacht om carnaval af te schaffen voor volgend jaar. Ninove besliste gisteren dat er geen stoet en feest zou zijn, maar in Hamme nemen ze deze beslissing op dit moment nog niet. “We willen hierover nog samen zitten met de instanties en geen overhaaste beslissingen nemen", zegt schepen van feestelijkheden Tom Vermeire (sp.a).

Het stadsbestuur van Ninove besliste gisteren om de editie van carnaval 2021 niet te laten doorgaan. Het gemeentebestuur in Hamme neemt deze beslissing voorlopig nog niet. “We willen eerst samen zitten met alle comités en groepen en kijken hoe zij hier over denken”, klinkt het. “Daarnaast willen we ook onze veiligheidscel hierover aanhoren alvorens er een beslissing genomen wordt. We gaan dit niet overhaast doen.”

In september zou de bevoegde schepen wel al de nodige contacten willen leggen om hierover te spreken en duidelijkheid te krijgen.