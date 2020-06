Na 11 jaar procederen is bushokje eindelijk verplaatst: “Kunnen binnenkort echt gebruik maken van onze oprit” Koen Baten

17 juni 2020

12u07 8 Hamme-Zogge Saskia Philips en Mathieu Christiaens uit Hamme-Zogge kunnen na elf jaar eindelijk opgelucht ademhalen. Al die jaren hebben ze geprobeerd een bushokje te laten verplaatsen dat voor hun oprit stond waardoor ze hun wagen nooit veilig konden parkeren om bijvoorbeeld de boodschappen uit te laden. Na overleg door schepen Koen Mettepenningen is er nu toch goed nieuws en is het bushokje verwijderd. “Er valt heel wat frustratie nu weg bij ons", zegt Saskia.

Saskia en Mathieu wonen al een hele tijd in de Bookmolenstraat in Hamme. Ze wonen er ontzettend graag, maar het bushokje dat voor hun oprit stond zorgde wel voor veel frustratie. Eindeloze mails en telefoons later is het bushokje eindelijk verwijderd en kunnen ze gebruik maken van hun oprit. “We hadden in april al gehoord dat het zou verplaatst worden, maar dat werd dan even uitgesteld omwille van corona", vertelt Saskia. “Gisteren werd het dan echt verwijderd en was de opluchting enorm groot”, klinkt het. Twee jaar geleden deed het koppel nogmaals een oproep om het bushokje te laten verwijderen in onze krant, vandaag is het dus eindelijk zo ver.

Het koppel wil ook uitvoerig schepen Koen Mettepenningen bedanken voor de moeite die hij heeft gedaan. “We zijn blij dat de gemeente ons geholpen heeft en dat er een oplossing is gekomen na al die jaren. Het is nu enkel nog wachten op het voetpad dat heraangelegd moet worden na de afbraak en dan kunnen we eindelijk genieten van onze oprit", besluit Saskia.