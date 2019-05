Mustafa Tokgoz als tweede opvolger op lijst voor de kamer Koen Baten

21 mei 2019

16u16 2

Gemeenteraadslid voor Groen Mustafa Tokgoz staat bij de verkiezingen van zondag op de tweede plaats voor de lijst van de opvolgers. De 34-jarige Hammenaar veroverde in oktober zijn zitje in de gemeenteraad met 789 voorkeursstemmen achter zijn naam. Hij wordt nu opgemerkt door Groen Nationaal en dat doet hem deugd. “We zetten Hamme hiermee ook zeker op de kaart. Als groen deelneemt aan de regering is er een grote kans dat ik mag zetelen. Voor mij de ideale kans om mijn projecten te kunnen voorstellen”, zegt Tokgoz. “Gelijke kansenbeleid wil ik persoonlijk voor gaan”, klinkt het.

“Vanuit Groen Hamme zijn we heel tevreden over deze plaats die ons gemeenteraadslid kreeg. We wensen Mustafa dan ook veel succes”, zegt lokaal voorzitter Peggy Geerinckx.