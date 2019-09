Moulin Rouge in Hamme: Cabaret Magiq zorgt voor prachtige show met ‘Elegance’ Koen Baten

29 september 2019

10u38 2 Hamme Gisterenavond ging in Cabaret magiq de vierde show in première in het enige cabaret in Vlaanderen. ‘Elegance' is al de vierde show die Latif Zerouali samen met zijn partner Ian Van Hoogendorp organiseert in het centrum van de gemeente. De show is een wervelend spektakel van begin tot einde met de nodige dosis humor, spektakel en glitter en glamour en spectaculairder dan ooit. “Dat we dit voor de vierde keer kunnen op zo een kleine ruimte is fantastisch", zegt Latif.

Het cabaret in de Noordstraat in Hamme opende zijn deuren in 2016, en zorgt sindsdien voor een unieke belevenis in de gemeente. De voorbije jaren waren er al drie succesvolle shows in het cabaret, en dat succes hopen ze dit jaar ook opnieuw te kunnen evenaren. Gisterenavond werd alleszins al meteen een mooi visitekaartje afgeleverd met een spetterende show. Het Cabaret kan al vier jaar rekenen op Ivana, die met haar optredens de nodige dosis humor brengt en de sfeer bij de bezoekers laat opleven.

Bij de derde show vorig jaar werd er voor het eerst een acrobate in de show opgevoerd. Dat was toen een enorm succes dat er ook dit jaar voor acrobatie werd gekozen. “De invulling hebben we wel iets anders gedaan", zegt Latif. “We hebben dit jaar gekozen voor Matthias. Hij zorgt voor de afwisseling met de optredens van onze showgirls en Ivana", klinkt het. “Op deze manier krijgen we een gezondere mix voor zowel onze mannelijke als onze vrouwelijke bezoekers", lacht hij.

De show Elegance neemt je mee naar verschillende continenten over de hele wereld. Venetië komt aan bod, maar ook Japan en natuurlijk Parijs met de French Cancan mochten niet ontbreken tijdens de show. Het publiek was laaiend enthousiast en de optredens werden onthaald met een warm applaus en af en toe zelf een staande ovatie. “Het is een prachtig concept om hier te zien in het kleine Hamme", klinkt het bij de aanwezigen. “De optredens en de afwisseling nemen je een hele avond mee op een prachtige voorstelling. Voor mij is het zeker voor herhaling vatbaar", klinkt het.

Net als andere jaren werd er ook bij ‘Elegance’ gewerkt met maar liefst 70 verschillende outfits met heel wat glitter en glamour in het twee uur durende spektakel. Achter de gevel in de Noordstraat zit een prachtig decor, dat je helemaal naar de Moulin Rouge in Parijs brengt. “Op een beperkte ruimte binnen, proberen we altijd iets extra te geven aan het publiek", zegt Latif. “De reacties zijn altijd heel positief, en wij kunnen na deze première ook heel tevreden terug kijken en wij hopen op een verder prachtig verloop voor deze show", klinkt het.

De show loopt nog verder tot 25 april 2020. Tickets zijn beschikbaar via de website www.cabaretmagiq.be. Er zijn verschillende formules mogelijk.