Mondmaskers op markt en gemeentehuis lag al vast, voorlopig geen mondmaskers in winkelstraat Koen Baten

24 juli 2020

15u14 0 Hamme De gemeente Hamme had al voor de veiligheidsmaatregelen beslist dat een mondmasker op de markt en in het gemeentehuis beslist was. Deze beslissing zullen ze dus blijven handhaven net als op de drukke plaatsen. In de winkelstraat verplichten ze het voorlopig nog niet. “Een superdrukke winkelstraat hebben we niet in Hamme", aldus burgemeester Herman Vijt.

In Hamme werd de beslissing voor de mondmaskers al op voorhand genomen voor de veiligheid van de bewoners. Dit wordt nu doorgetrokken naar de andere drukke plaatsen, behalve in de winkelstraat op dit moment. “Onze winkelstraat is niet van de drukste in Vlaanderen, dus daar laten we het voorlopig in het midden maar zullen we de situatie wel verder opvolgen en ingrijpen als het nodig mocht zijn. We rekenen hier op het gezond verstand van de inwoners", aldus Vijt.